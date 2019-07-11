Администрация президента США допускает возможность пошлинной войны с Францией. Это следует из заявлений представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, который прокомментировал решение Франции сформировать собственное законодательство, касающееся налогообложения американских цифровых корпораций. Западные аналитики опасаются, что экономические разногласия двух союзников могут действительно привести к торговой войне и, в конечном счёте, к ослаблению трансатлантических отношений. Париж, похоже, настроен в этом вопросе серьёзно.

В заявлении, которое сделал Лайтхайзер, говорится, что Соединённые Штаты крайне озабочены тем, что новый французский налог на цифровые услуги несправедливо направлен против компаний из США.

Президент (Дональд Трамп — News.ru) дал указание, чтобы мы изучили последствия применения подобного закона и определили, является ли он дискриминационным или неоправданным и осложняет ли и ограничивает ли он американскую торговлю, — сказал он.

Представитель администрации также подчеркнул, что американское законодательство даёт ему право «расследовать несправедливую торговую практику со стороны иностранного государства и принимать ответные меры». Первым о готовности Белого дома применить к своим союзникам жёсткие меры, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По его данным, Америка в ответ может ввести дополнительные пошлины на французские товары и услуги в своём «китайском» стиле, то есть меры будут сопоставимы с тем, что сделали США против компаний из КНР за предполагаемую кражу американской интеллектуальной собственности.

Роберт Лайтхайзер Alex Edelman/CNP/AdMedia/Global Look Press

Еще в прошлом месяце глава юридического комитета Сената республиканец Чарльз Грассли и старший демократ в этой же комиссии Рон Уайден обратились к министру финансов США Стивену Мнучину с письмом, в котором содержалась просьба убедить официальный Париж воздержаться от введения дополнительного налогообложения по отношению к IT-корпорациям. Законодатели рекомендовали Минфину США использовать «все доступные законодательные средства», включая санкционный инструментарий — удвоение ставки налогообложения граждан Франции и её компаний в американской юрисдикции. Похоже, Америке придётся исполнить все свои угрозы. Законопроект уже получил одобрение французской законодательной власти. Официальный Париж всерьёз намерен взимать трёхпроцентный налог с доходов, которые американские технологические гиганты получают во Франции от такой деятельности, как проведение целевой рекламы или создание цифрового рынка.

В новой инициативе предполагается, что в делах с такими компаниями, как Amazon, Apple, Facebook, Google, налогообложение должно быть осуществлено по тому критерию, где именно они получают свою основную прибыль, а не по тому, где физически располагаются их штаб-квартиры. Главными инициаторами введения такого цифрового налога выступают как Франция, так и Британия. От Лондона наблюдатели ожидают введения подобных законодательных мер. Министр экономики и финансов Франции, в свою очередь, призвал заокеанских союзников отказаться от угроз в процессе урегулирования разногласий.

White House/Global Look Press

Учитывая, что мы союзники, мы должны разрешать наши разногласия иначе, чем угрозами. Ле Мэр министр экономики и финансов Франции

По его словам, Пятая республика является суверенным государством, и она вправе самостоятельно принимать любое решение о введении налогов.

Впрочем, стоит заметить, что Ле Мэр, который в июне принимал участие в двухдневной встрече на уровне министров финансов и глав центробанков «двадцатки» в японской Фукуоке, допускал возможность отказа от «цифровых» пошлин. Официальный Париж говорил, что готов сдать назад в плане своего налогового законодательства в том случае, если на международном уровне будет достигнуто «заслуживающее доверия соглашение». Ле Мэр, в частности, говорил, что инициатива Франции должна дать США дополнительный стимул для переговоров по подобному международному соглашению.

Франко-американский спор, говорят аналитики, усиливает напряжённость, поскольку две страны участвуют в новом раунде многосторонних переговоров под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития о том, как пересмотреть систему корпоративного налогообложения в цифровую эпоху. Во Франции и в некоторых других европейских странах хотят систему, которая даст возможность обложить ещё большую часть прибыли Силиконовой долины на их территории. Не исключено, что тарифная война между Вашингтоном и европейскими столицами, готовность к которой США продемонстрировали некоторое время назад, ослабит трансатлантические связи. Этого, по крайней мере, опасаются европейские аналитики.