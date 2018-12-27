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США провели разведку вблизи Крыма и Калининграда

Cамолёт ВВС США Boeing RC-135 U.S. Air Force/wikimedia.org

Cамолёт ВВС США Boeing RC-135

в мире [ версия для печати ]

Стратегический разведывательный самолёт ВВС США Boeing RC-135V провёл разведывательный полёт вблизи Крыма и Калининграда.

Воздушное судно с позывным HARK51 вылетело с авиабазы, которая располагается на острове Крит. Разведчик направился в акваторию Чёрного моря, где два раза пролетал вдоль побережья Крымского полуострова, после чего вернулся на место базирования. На перехват и сопровождение американского военного самолёта с аэродрома Бельбек поднимался российский истребитель, передает «Интерфакс».

Позже аналогичный борт провёл разведку у границ Калининградской области и Белоруссии. Второй самолёт взлетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Об этом сообщает PlaneRadar на своей странице в Twitter.

Ранее News.ru писал, что армия США получит модернизированную навигационную систему. Модернизация наземного комплекса управления системы GPS позволит обеспечить американскую армию более надёжными спутниковыми данными. Новый военный сигнал M-Code создан, чтобы обеспечить армию более устойчивым, надёжным, помехозащищённым сигналом.


#сша #россия #самолет #крым #разведка
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