США провели разведку вблизи Крыма и Калининграда

Стратегический разведывательный самолёт ВВС США Boeing RC-135V провёл разведывательный полёт вблизи Крыма и Калининграда.
Воздушное судно с позывным HARK51 вылетело с авиабазы, которая располагается на острове Крит. Разведчик направился в акваторию Чёрного моря, где два раза пролетал вдоль побережья Крымского полуострова, после чего вернулся на место базирования. На перехват и сопровождение американского военного самолёта с аэродрома Бельбек поднимался российский истребитель, передает «Интерфакс».
Позже аналогичный борт провёл разведку у границ Калининградской области и Белоруссии. Второй самолёт взлетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Об этом сообщает PlaneRadar на своей странице в Twitter.
13:20 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 27 декабря 2018 г.
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США(343d RS/55th WG OF) , #Boeing RC-135V, бортовой номер 64-14844 , позывной #MARIO64, взлетевший с авиабазы Милденхолл, осуществляет разведполёт у границ Калининградскойобласти и у границы Белоруссии .#RC135 #USAF pic.twitter.com/RI4m2vqWKd
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