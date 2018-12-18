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США продлили санкции против сына Чайки

Артём Чайка M. Badykshin/prav.tatarstan.ru/Global Look Press

Артём Чайка

в мире [ версия для печати ]

Американские власти продлили ограничительные меры против Артёма Чайки — сына генерального прокурора России — в рамках «списка Магнитского». В этом перечне находятся лица, причастные к смерти аудитора Сергея Магнитского или замеченные в грубых нарушениях прав человека в РФ.

Ограничительные меры продлены согласно указу президента США Дональда Трампа, который постановил «продлить на один год режим чрезвычайного положения, прописанного в исполнительном указе 13818 и связанного с серьёзными нарушениями прав человека и коррупцией».

Кроме того, финансовые санкции продолжат действовать в отношении старшей дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой и экс-руководителя украинского спецподразделения «Беркут» Сергея Кусюка, говорится в сообщении Белого дома.

Соединённые Штаты ввели меры против сына генпрокурора РФ в декабре 2017 года, писал News.ru. Американский Минфин полагает, что Артём Чайка пользовался положением своего отца, чтобы получать государственное имущество и оказывать давление на бизнес-конкурентов.


#сша #санкции #юрийчайка
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