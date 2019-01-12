USD  66.8605 EUR  77.2105
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,656.45 $
МОСКВА-11°C07:51
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Европа нуждается в защите США от «ядерной угрозы» России

Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Старший научный сотрудник Фонда «Наука и политика» в Берлине, политолог Оливер Трэнерт призвал Европейский союз размещать на своей территории как можно больше американских ракет, чтобы противостоять «российской ядерной угрозе».

По его словам, кроме Соединённых Штатов никто больше не сможет остановить российскую агрессию.

Эксперт подчеркнул, что в связи с развитием в России новых образцов вооружений, значимость Противоракетной (ПРО) для европейской безопасности будет только возрастать.

В качестве примера реальной угрозы Трэнерт привёл российские крылатые ракеты 9М729, которые якобы являются нарушением договора Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, РСМД).

В своей статье для Die Welt он также «разоблачил» одну из главных целей Москвы. Так, по его убеждению, Москва стремится политически расшатать единство Запада, поэтому необходимо сохранить сплочённость НАТО.

Политолог призвал отказаться от «мантры НАТО» о том, что системы ПРО не направлены против России и открыто показать Москве всю свою мощь.

Для большего спокойствия автор статьи предложил разработать новые соглашения по контролю над вооружениями и включить в них Китай. Однако такая перспектива в итоге показалась ему сомнительной.

Ранее News.ru писал о том, что Российская Федерация готова обсудить с Соединёнными Штатами Америки Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Москва призывает Вашингтон к возобновлению контактов, в том числе по линии внешнеполитических и оборонных ведомств и Совбеза. Переговоры могут состояться в любой день и любое время, как только Вашингтон будет готов.


#сша #россия #ядерноеоружие #европа #ДРСМД
самое читаемое
оружие
США раскрыли «секрет» России о ракетах С-500 «Прометей»
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России

читайте также
политика 13:35, 9 января 2019
МИД: Россия готова к переговорам с США по ДРСМД
политика 13:31, 5 января 2019
МИД РФ назвал неприемлемым ультиматум США по ДРСМД
в мире 15:44, 4 января 2019
Генсек НАТО дал России месяц на выполнение ДРСМД
Лента новостей
экономика 07:02
«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в шантаже
происшествия 06:36
Поезд с углём сошёл с рельсов в Иркутской области
общество 05:57
Эквадор вернул на родину российского бомжа
в мире 05:28
Украине грозит бунт голодных кастрюль и холодных квартир
в мире 04:59
SpaceX сократит сотрудников ради дальнейшего развития
Другие новости
в мире 05:28
Украине грозит бунт голодных кастрюль и холодных квартир
в мире 04:59
SpaceX сократит сотрудников ради дальнейшего развития
в мире 04:37
Москва ответила на планы США отправить корабли в Арктику
в мире 03:37
Киев назвал Крымский мост «бутафорским проектом»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top