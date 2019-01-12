Европа нуждается в защите США от «ядерной угрозы» России

https://news.ru/storage/news/810f4fea545c999d07d1820fcc86e92e/0536aa02-3553-4146-af96-9665d861671a_850.jpg Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Старший научный сотрудник Фонда «Наука и политика» в Берлине, политолог Оливер Трэнерт призвал Европейский союз размещать на своей территории как можно больше американских ракет, чтобы противостоять «российской ядерной угрозе».

По его словам, кроме Соединённых Штатов никто больше не сможет остановить российскую агрессию.

Эксперт подчеркнул, что в связи с развитием в России новых образцов вооружений, значимость Противоракетной (ПРО) для европейской безопасности будет только возрастать.

В качестве примера реальной угрозы Трэнерт привёл российские крылатые ракеты 9М729, которые якобы являются нарушением договора Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, РСМД).

В своей статье для Die Welt он также «разоблачил» одну из главных целей Москвы. Так, по его убеждению, Москва стремится политически расшатать единство Запада, поэтому необходимо сохранить сплочённость НАТО.

Политолог призвал отказаться от «мантры НАТО» о том, что системы ПРО не направлены против России и открыто показать Москве всю свою мощь.

Для большего спокойствия автор статьи предложил разработать новые соглашения по контролю над вооружениями и включить в них Китай. Однако такая перспектива в итоге показалась ему сомнительной.

Ранее News.ru писал о том, что Российская Федерация готова обсудить с Соединёнными Штатами Америки Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Москва призывает Вашингтон к возобновлению контактов, в том числе по линии внешнеполитических и оборонных ведомств и Совбеза. Переговоры могут состояться в любой день и любое время, как только Вашингтон будет готов.