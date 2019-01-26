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США призвали все страны отсечь финансы от режима Мадуро

Rayner Pena/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон призывает все государства прекратить финансовые контакты с режимом Николаса Мадуро в Венесуэле. Также он выразил надежду, что международное сообщество признает временным главой страны оппозиционера Хуана Гуайдо.

«Мы надеемся, что все страны присоединятся к нам в деле признания президента Хуана Гуайдо, и мы также надеемся, что каждая из этих стран обеспечит разъединение своих финансовых систем и режима Мадуро, а все активы, принадлежащие венесуэльскому народу, перейдут к законным властям этого государства», — сказал глава американской дипломатии журналистам после экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле.

Ранее ряд европейских стран поставили Мадуро ультиматум. Если действующий президент не назначит внеочередные выборы, они признают временным главой страны Гуайдо. Российский МИД увидел в этом «дирижёрскую палочку» Вашингтона и расценил как нарушение суверенитета Венесуэлы, писал News.ru.


#сша #венесуэла #ХуанГуайдо
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