США шантажируют ФРГ санкциями из-за «Северного потока—2»

https://news.ru/storage/news/edd7e9c0849bf1c64db29f3241bec98f/26d5fd7a-afaa-4bc2-95f7-70c2b61734ad_850.jpg Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

Немецкие компании, оказывающие поддержку российскому энергетическому сектору, могут оказаться под санкциями США. С таким заявлением выступил посол Соединённых Штатов в Германии Ричард Гренелл.

По мнению дипломата, из-за запуска «Северного потока—2» и «Турецкого потока» европейские поставки газа через Украину станут избыточными и Киев потеряет своё значение в сфере политики безопасности. Это «повышает риск интервенций со стороны России» и подрывает безопасность Украины и Европы, цитирует газета Bild письмо, которое Гренелл разослал нескольким немецким компаниям. Те в свою очередь расценили это как шантаж, сообщает издание.

Как писал News.ru, ранее МИД Германии призвал США не вмешиваться в вопросы европейской энергетической политики.