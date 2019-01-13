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США шантажируют ФРГ санкциями из-за «Северного потока—2»

Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Немецкие компании, оказывающие поддержку российскому энергетическому сектору, могут оказаться под санкциями США. С таким заявлением выступил посол Соединённых Штатов в Германии Ричард Гренелл.

По мнению дипломата, из-за запуска «Северного потока—2» и «Турецкого потока» европейские поставки газа через Украину станут избыточными и Киев потеряет своё значение в сфере политики безопасности. Это «повышает риск интервенций со стороны России» и подрывает безопасность Украины и Европы, цитирует газета Bild письмо, которое Гренелл разослал нескольким немецким компаниям. Те в свою очередь расценили это как шантаж, сообщает издание.

Как писал News.ru, ранее МИД Германии призвал США не вмешиваться в вопросы европейской энергетической политики.


#сша #северныйпоток-2 #германия #санкции
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