ЗРК С-400 Фото: mil.ru

Власти США рассматривают возможность введения трёх пакетов санкций против Турции из-за покупки ею российских ЗРК С-400. Эти меры вызваны тем, что Анкара окончательно подорвала доверие Вашингтона.

Как сообщает Bloomberg, наибольшую поддержку в Совете национальной безопасности получил проект санкций против турецких оборонных предприятий. Согласно документу, турецкие компании не смогут закупать детали американского производства и продавать свои изделия на территории Соединённых Штатов. Это, по мнению источников агентства, «расшатает и без того переживающую трудные времена экономику Турции».

Санкции могут вступить в силу в июле 2019 года, когда Турция получит первые образцы С-400, передаёт РИА Новости.

США неоднократно заявляли, что недовольны решением Анкары закупить у России С-400, и грозили турецким властям различными ответными мерами. Несмотря на угрозы Белого дома, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что он придерживается ранее взятых на себя договорённостей и выполнит контракт в полном объёме, писал News.ru.

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