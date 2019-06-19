Власти США рассматривают возможность введения трёх пакетов санкций против Турции из-за покупки ею российских ЗРК С-400. Эти меры вызваны тем, что Анкара окончательно подорвала доверие Вашингтона.
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Санкции могут вступить в силу в июле 2019 года, когда Турция получит первые образцы С-400, передаёт
США неоднократно заявляли, что недовольны решением Анкары закупить у России С-400, и грозили турецким властям различными ответными мерами. Несмотря на угрозы Белого дома, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что он придерживается ранее взятых на себя договорённостей и выполнит контракт в полном объёме, писал News.ru.