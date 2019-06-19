https://static.news.ru/photo/2b2e0fea-926b-11e9-bc5e-fa163e074e61_1024.jpg ЗРК С-400 Фото: mil.ru

Власти США рассматривают возможность введения трёх пакетов санкций против Турции из-за покупки ею российских ЗРК С-400. Эти меры вызваны тем, что Анкара окончательно подорвала доверие Вашингтона.

Как сообщает Bloomberg , наибольшую поддержку в Совете национальной безопасности получил проект санкций против турецких оборонных предприятий. Согласно документу, турецкие компании не смогут закупать детали американского производства и продавать свои изделия на территории Соединённых Штатов. Это, по мнению источников агентства, «расшатает и без того переживающую трудные времена экономику Турции».

Санкции могут вступить в силу в июле 2019 года, когда Турция получит первые образцы С-400, передаёт РИА Новости .

США неоднократно заявляли, что недовольны решением Анкары закупить у России С-400, и грозили турецким властям различными ответными мерами. Несмотря на угрозы Белого дома, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что он придерживается ранее взятых на себя договорённостей и выполнит контракт в полном объёме, писал News.ru.