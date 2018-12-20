США прекратят авиаудары по Сирии

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Указ американского лидера Дональда Трампа о выводе армии из САР означает и прекращение авиационных ударов по боевикам ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), которые находятся на территории республики.

О том, что страна перестанет наносить авиаудары по Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на американский официальный источник.

Как писал News.ru ранее, Трамп распорядился полностью вывести войска Штатов из Сирии. Союзники Вашингтона уже получили официальные сообщения о решении главнокомандующего. Глава государства также заявил о победе над боевиками на территории республики.