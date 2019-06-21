https://static.news.ru/photo/37d95ae8-9409-11e9-b851-fa163e074e61_1024.jpg Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе. Послание от президента Дональда Трампа было передано при посредничестве Омана.

В нём говорится о том, что США не хотят войны с Ираном. Вместо этого глава Белого дома призвал Тегеран сесть за стол переговоров, передаёт Reuters .

В своём послании Трамп заявил, что он против войны с Ираном и хочет устроить переговоры с Тегераном о различных вопросах<...> он дал немного времени, чтобы получить наш ответ, но немедленный ответ Ирана заключался в том, что решать по поводу этого вопроса будет верховный лидер (Али) Хаменеи, — сообщил источник в правительстве Ирана.

Отношения между двумя странами обострились после того, как иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны. Трамп назвал инцидент «большой ошибкой» Ирана, писал News.ru.