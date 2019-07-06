Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин 4 июля обсудил с представителями «Большой семерки» принятую Вашингтоном новую «Концепцию по противодействию злонамеренному влиянию Кремля». Впрочем, ничего нового она в себе не содержит, отмечает эксперт News.ru.

Как гласит документ USAID, в демократическом плане рамки американской программы по противодействию влиянию Кремля строятся вокруг помощи в укреплении институтов гражданского общества в странах Европы, в проведения транспарентных выборов и в верховенстве закона.

Свободные, независимые СМИ и доступность основанной на фактах информации — это ключ к защите граждан [Европы] против попыток России манипулировать информационными потоками, — обозначено в документе.

Марк Грин Federico Pestellini/Global Look Press

Все эти идеи, постоянно транслируемые Вашингтоном после украинского кризиса 2014 года, не представляют собой ничего сенсационного, отметил в беседе с News.ru заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин.

Новым в данном случае является тот факт, что эта концепция озвучена и все точки расставлены над i, — отмечает эксперт. — Воздействие на информационную сферу постсоветского пространства, противодействующее так называемой «российской пропаганде», было и год назад, и ранее, то есть это долгосрочная стратегия Соединённых Штатов, которая не зависит от политической конъюнктуры и от администрации, находящейся у власти в Вашингтоне, от её партийной принадлежности. Достаточно посмотреть на деятельность США по поддержке так называемых независимых СМИ, журналистов, электронных медиа в России и на постсоветском пространстве — оно было всегда, и до кризиса 2014 года. То есть мы не можем говорить о чём-то новом.

По словам эксперта, нынешняя концепция — не изобретение нынешней администрации США, это просто дополнительное выделение средств на ведение информационной войны против России на постсоветском пространстве через разнообразные каналы средств массовой информации. Что касается средств, то их выделено немало, подчёркивает американская сторона.

Наши инвестиции в новостные агентства, предоставляющие независимую информацию, охватывают почти 2,7 миллиона человек в десяти европейских и евразийских странах, — отмечается в документе.

По мнению Грозина, всё идёт к тому, что вновь будет выделена грантовая помощь, организованы школы молодых журналистов, курсы по повышению квалификации и всё, что с этим связано — то есть всё то же самое, что и ранее, но с более чёткой целью на то, что всё это перепрофилирование отдельных СМИ будет направлено против так называемой США «российский угрозы». Раньше это тоже присутствовало, но заменялось различными эвфемизмами, вроде противодействия фейкам и т.д., напоминает эксперт.

Немного вариантов и у России в плане реакции на подобные концепции.