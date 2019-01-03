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США спрогнозировали доходы компаний до сделки с Китаем

Artur Widak/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Прибыль Apple и ряда других американских компаний продолжит снижаться, заявил экономический советник Белого дома Кевин Хассетт. Тенденция сохранится до заключения торгового соглашения между США и Китаем. 

Дело в том, что многие американские предприятия работают на крупных китайских рынках, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Госдеп призвал сограждан осторожно вести себя во время поездок в Китайскую Народную Республику. Вашингтон опасается, что Пекин попытается помешать американцам вернуться на родину.


#сша #прогноз #китай #компании #сделка #доходы
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