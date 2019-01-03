США спрогнозировали доходы компаний до сделки с Китаем

Прибыль Apple и ряда других американских компаний продолжит снижаться, заявил экономический советник Белого дома Кевин Хассетт. Тенденция сохранится до заключения торгового соглашения между США и Китаем.
Дело в том, что многие американские предприятия работают на крупных китайских рынках, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что Госдеп призвал сограждан осторожно вести себя во время поездок в Китайскую Народную Республику. Вашингтон опасается, что Пекин попытается помешать американцам вернуться на родину.