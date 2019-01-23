США предостерегли Россию от расширения влияния в мире

https://news.ru/storage/news/0b5a850aaa3f4b753e9e4f1df3542a30/14124bb8-9c6c-4ae1-a8ac-bac98e96f888_850.jpg Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Национальная разведка США предостерегла Россию от попыток расширения своего влияния в мире, так как это противоречит целям Соединённых Штатов.

«Попытки России увеличить своё влияние и власть, скорее всего, продолжатся и могут конфликтовать с целями и приоритетами США во многих регионах», — говорится в Национальной стратегии США в сфере разведки.

В документе, содержащем 32 страницы, говорится, что Вашингтон обеспокоен начавшейся международной гонкой за доминирование в космосе и стремительным развитием технологий, в том числе кибероружия, как средства уменьшения военной эффективности и безопасности США.

Кроме «российской угрозы» американская нацразведка увидела опасность, исходящую от Китая. Разведслужбы крайне беспокоит модернизация вооружённых сил КНР и стремление к экономическому и территориальному доминированию в Тихоокеанском регионе.

В целом эксперты пришли к выводу, что Россия и Китай стремятся к переменам в «стратегической раскладке», чтобы мешать Соединённым Штатам в достижении поставленных целей, сообщает Bloomberg.

При этом в документе отмечается, что Вашингтон и Пекин способны договориться по вопросам, представляющим совместный интерес. В качестве примера приводится денуклеаризация Северной Кореи.

Национальная стратегия США в сфере разведки даёт развёрнутую оценку угроз США, а также предлагает стратегию противодействия им. Последний раз документ обновлялся в 2014 году.

Ранее News.ru писал о том, что во время учений Southern Strike, прошедших в штате Миссисипи, американские военные использовали военную технику, стилизованную под российские зенитные комплексы «Тор» и «Оса». Кроме того, на видео, опубликованном в издании DefenseBlog, армия США «сражалась» против российского бронетранспортёра БТР-80.