США предложили России обсудить контроль над вооружениями

https://news.ru/storage/news/82bf7879a2795a923763f59feba270e2/60e4bfc9-658c-4d51-9b55-826123864d5a_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Соединённые Штаты Америки предложили России провести переговоры по контролю над вооружениями. Обсуждение этой темы может состояться в Пекине на полях встречи «ядерной пятёрки», сообщает пресс-служба Госдепартамента.

В Пекине мероприятие пройдёт в среду, 30 января. Россия, Китай, США, Великобритания и Франция обсудят вопросы ядерного разоружения, нераспространения и использования ядерных технологий в мирных целях.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил сомнения в том, что американцы хотят иметь контроль над вооружениями. Так он прокомментировал разговоры об окончании Договора о сокращении наступательных вооружений. По его словам, действующие соглашения мешают США реализовывать «концепцию тотального военного доминирования во всех средах», а Россия должна «противодействовать этим замыслам», писал News.ru.