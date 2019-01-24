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США предложили России обсудить контроль над вооружениями

Сергей Булкин/News.ru

в мире [ версия для печати ]

Соединённые Штаты Америки предложили России провести переговоры по контролю над вооружениями. Обсуждение этой темы может состояться в Пекине на полях встречи «ядерной пятёрки», сообщает пресс-служба Госдепартамента.

В Пекине мероприятие пройдёт в среду, 30 января. Россия, Китай, США, Великобритания и Франция обсудят вопросы ядерного разоружения, нераспространения и использования ядерных технологий в мирных целях.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил сомнения в том, что американцы хотят иметь контроль над вооружениями. Так он прокомментировал разговоры об окончании Договора о сокращении наступательных вооружений. По его словам, действующие соглашения мешают США реализовывать «концепцию тотального военного доминирования во всех средах», а Россия должна «противодействовать этим замыслам», писал News.ru.


#сша #россия #КНР #пекин
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