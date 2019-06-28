https://static.news.ru/photo/d1fe0d94-9a4e-11e9-89b5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sascha Steinach, via www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пообещал позволить китайской компании Huawei приобретать американскую продукцию. Такое заявление американский лидер сделал после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Японии.

Мы говорим об оборудовании, которое не представляет большую угрозу для национальной безопасности. Завтра или во вторник состоится заседание, на котором будет рассматриваться вопрос выведения Huawei из чёрного списка, — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита «Большой двадцати» в Осаке.

В мае президент США заявил об угрозе иностранного шпионажа информационным технологиям США. 15 числа он подписал указ, в котором министру торговли поручено запрещать сделки, создающие неприемлемый риск для национальной безопасности Соединённых Штатов.

Конкретные страны и компании в документе не упоминались, однако было понятно, что он направлен прежде всего против китайских компаний Huawei и ZTE. Именно их американский Минпромторг и внёс в чёрный список.

Введённые ограничения Вашингтона китайские производители назвали «неприемлемыми». В заявлении Huawei говорилось о том, что из-за ограничений американским производителям придётся использовать «низкокачественные и более дорогие альтернативы». Кроме того, в компании сообщили, что из-за этого решения США «будут отставать в развёртывании сети 5G», писал News.ru.