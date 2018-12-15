США поздравили Украину с избранием главы «новой церкви»

https://news.ru/storage/news/ac26e8d4959fe3265a1ffd9b9f57b6d3/b7a3c25b-da90-46b4-a9e5-1eca69f23f4b_850.jpg Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посольство США в Киеве поздравило Украину с созданием «поместной независимой украинской православной церкви».

«Мы также поздравляем митрополита Епифания с избранием на пост предстоятеля новой церкви», — говорится в сообщении американского дипведомства в Twitter.

Дипломаты подчеркнули, что у украинцев теперь появилась возможность выбирать «самостоятельно, как исповедовать свою религию». Кроме того, американское ведомство призвало жителей Украины к толерантности и сдержанности, которые являются ключевыми моментами для благосостояния людей с разной религиозной принадлежностью.

(1/2) Вітаємо Україну з сьогоднішнім історичним Собором і створенням помісної незалежної Української православної церкви, ми також щиро вітаємо митрополита Епіфанія з обранням на пост предстоятеля нової церкви. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 15, 2018

Ранее News.ru писал о том, что Белорусская православная церковь не планирует налаживать контакты с «новой церковью» на Украине. Это будет возможным лишь в общегражданской перспективе. Болгарская православная церковь также не поддержала создание автокефальной церкви на Украине. Прошедший «собор» на Украине, объявивший о создании «единой церкви», неканоничен, заявил член Священного Синода митрополит БПЦ Видинский Даниил (Николов).