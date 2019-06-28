https://static.news.ru/photo/9005a2a0-7116-11e9-b6b7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Russell Millner/imageBROKER.com/Global Look Press

Соединённые Штаты планируют построить порт в Арктике, чтобы заявить России о своих интересах в регионе.

По данным издания Heise , недовольство Вашингтона вызвало укрепление влияния Москвы в Арктике. При этом именно у России самое протяженное арктическое побережье, длина которого составляет 11 тысяч километров.

Отмечается, что стратегическое положение Арктики, большие залежи полезных ископаемых и удобный судоходный путь делают регион привлекательным для многих стран. По мнению автора статьи, борьба за Арктику в итоге может перерасти в один из опаснейших конфликтов.

Так, Сенат США добавил к уже согласованному бюджету для Пентагона в $750 млрд на строительство стратегического военного порта в регионе. Вместе с тем Вашингтон располагает только одним функционирующим ледоколом, а у России их десятки.

Ранее News.ru писал о том, что Пентагон предупредил о возможности односторонней установки границ Россией в Арктике. Опасения военных связаны с регулированием перевозок по Северному морскому пути. Военные опасаются, что Москва может использовать Арктический регион как плацдарм для нападения на Штаты. Кроме того, самостоятельные действия РФ ограничат возможности Пентагона в перемещении военных сил и повлияют на стратегические задачи США в мире.