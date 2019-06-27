https://static.news.ru/photo/55285fce-98e9-11e9-8fdf-fa163e074e61_1024.jpg Марк Эспер Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

И. о. министра обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет использовать неядерные ракеты и системы противоракетной обороны (ПРО) для защиты от России.

Он добавил, что американские военные, оставаясь в рамках этого договора, начали исследования в отношении неядерных ракет с запрещённым ДРСМД радиусом действия, которые помогли бы противостоять Москве.

Нам также нужна ПРО, чтобы решать проблему угрозы российских крылатых ракет для партнеров по альянсу, — цитирует ТАСС слова министра.

Как писал News.ru, Россия разработает гиперзвуковое оружие в ответ на односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.