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США пообещали выступить «единым фронтом» против России

Bastiaan Slabbers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Госдеп США поддержал решение Евросоюза продлить санкции против России. Кроме того, в Вашингтоне пообещали продолжить работу с европейскими партнёрами, чтобы «выступить единым фронтом против агрессии Кремля».

С таким заявлением выступил представитель госдепартамента Роберт Палладино. Он отметил, что США разделяют позицию ЕС о том, что инцидент в Керченском проливе является нарушением международного права со стороны России, сообщает РИА Новости.

«Мы приветствуем единогласное решение Европейского совета продлить экономические санкции против России. Мы также приветствуем усилия ЕС по поддержке регионов Украины, которые негативно затронуты российской агрессией в Азовском море», — заявил Палладино.

Как писал News.ru, Госдепартамент США также призвал Германию прислушаться к странам-соседям, которых пугает и беспокоит проект «Северный поток — 2».


#сша #украина #россия #санкции
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