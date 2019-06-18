https://static.news.ru/photo/1a79bf5a-9153-11e9-b149-fa163e074e61_1024.jpg Фото: wikipedia.org/ U.S. Navy

Обнародованные Пентагоном кадры, по убеждению американской стороны, доказывают причастность иранских военных к инциденту в Оманском заливе.

На снимках, сделанных с вертолёта, видно, как некие люди якобы снимают с борта танкера Kokuka Courageous взрывчатку, а также белый катер без опознавательных знаков, оснащённый пулемётной турелью. Люди на изображениях одеты в темно-зелёную форму, которая, по мнению Пентагона, выдаёт в них Стражей Исламской революции, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что существует высокий риск просчёта при оценке ситуации в Оманском заливе, где произошла атака на танкеры — с таким заявлением выступила генсекретарь Европейской внешнеполитической службы Хельга Шмид.