США подсчитали расходы на модернизацию ядерного арсенала

В США подсчитали расходы на модернизацию и обслуживание ядерного арсенала страны в ближайшие 10 лет. В докладе Бюджетного управления Конгресса говорится, что на эти цели потребуется по меньшей мере $494 млрд бюджетных средств.
Таким образом, затраты на содержание ядерного арсенала за два года увеличились на $94 млрд на фоне новой доктрины США, предполагающей три последовательных расширения ядерных возможностей. Таким образом, расходы могут увеличиться ещё на $17 млрд в течение десяти лет.
Кроме того, факторами роста инвестиций в ядерный арсенал являются планы Министерства энергетики США по наращиванию объёмов производства плутониевых сердечников, а также проведение работ по увеличению жизненного цикла термоядерных авиабомб B83 или же разработки аналога этому виду оружия.
Ранее News.ru писал о том, что Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) США собирается снова запустить программу замены термоядерных боеголовок W78. Заряды данного типа используются на американских баллистических ракетах класса Minuteman-III. Белый дом намерен реализовать план с 2019 по 2041 год. Сумма затрат оценивается Счётной палатой страны в $10—15 млрд.