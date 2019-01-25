США подсчитали расходы на модернизацию ядерного арсенала

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В США подсчитали расходы на модернизацию и обслуживание ядерного арсенала страны в ближайшие 10 лет. В докладе Бюджетного управления Конгресса говорится, что на эти цели потребуется по меньшей мере $494 млрд бюджетных средств.

Таким образом, затраты на содержание ядерного арсенала за два года увеличились на $94 млрд на фоне новой доктрины США, предполагающей три последовательных расширения ядерных возможностей. Таким образом, расходы могут увеличиться ещё на $17 млрд в течение десяти лет.

Кроме того, факторами роста инвестиций в ядерный арсенал являются планы Министерства энергетики США по наращиванию объёмов производства плутониевых сердечников, а также проведение работ по увеличению жизненного цикла термоядерных авиабомб B83 или же разработки аналога этому виду оружия.

Ранее News.ru писал о том, что Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) США собирается снова запустить программу замены термоядерных боеголовок W78. Заряды данного типа используются на американских баллистических ракетах класса Minuteman-III. Белый дом намерен реализовать план с 2019 по 2041 год. Сумма затрат оценивается Счётной палатой страны в $10—15 млрд.