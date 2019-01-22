USD  66.3634 EUR  75.5481
GOLD1,283 $   Brent60.79 $ Bitcoin3,596.02 $
МОСКВА-15°C21:00
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

США одобрили санкции ЕС по «делу Скрипалей»

Госсекретарь США Майк Помпео Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео

в мире [ версия для печати ]

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты поддерживают решение Европейского союза о включении россиян в санкционные списки по «делу Скрипалей».

«Мы приветствуем введение ЕС первых санкций в рамках его нового режима введения ограничительных мер за химоружие и демонстрируем твердое единство в понимании того, что использование химического оружия недопустимо», — написал госсекретарь.

Ранее Европейский союз ввёл санкции против руководства ГРУ из-за отравления Скрипалей. Всего под санкции из-за химоружия попали девять человек и одна компания. Рестрикции предполагают запрет на поездки в ЕС и заморозку активов.

В посольстве России в Великобритании прокомментировали введение антироссийских санкций ЕС из-за инцидента в Солсбери. Российские дипломаты назвали это «блоковым решением», принятым не на основании фактов, а из соображений солидарности.

Как писал News.ru, британским журналистам стало известно о некой девочке-свидетельнице — 16-летней Эбигейл Маккорт, которая якобы первой обнаружила на скамейке экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Школьница, по её словам, решила, что у пары на скамейке случился сердечный приступ, и оказала им первую помощь — курс она прошла на уроках начальной военной подготовки.


#сша #санкции #МАЙКПОМПЕО #ДЕЛОСКРИПАЛЕЙ
самое читаемое
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей
общество
Захарову поддержали в споре с Чубайсом о бедности россиян


читайте также
в мире 19:05, 22 января 2019
Помпео: США и Россия не обречены быть противниками
в мире 19:00, 22 января 2019
Власти США ждут позитива от переговоров с Китаем
в мире 22:08, 21 января 2019
Помпео и Чавушоглу обсудили вывод военных США из Сирии
происшествия 20:36, 21 января 2019
Лондон нашёл девочку-свидетеля по «делу Скрипалей»
в мире 08:42, 21 января 2019
Помпео и глава японского МИДа договорились о встрече
Лента новостей
происшествия 20:46
Двойное ДТП произошло на МКАД
общество 20:44
Главу МЧС Москвы отстранили из-за гибели пожарных
политика 20:33
Путин изменил правила получения компенсации за капремонт
в мире 20:19
Ответственный за отношения с РФ замглавы Госдепа покинул пост
общество 20:07
Путин запретил спасателям использовать маячки
Другие новости
в мире 20:53
Макрон совершил «государственную измену»
Какие последствия будет иметь Ахенский договор
в мире 20:33
Встречи Путина и Абэ создают напряжение в России
Москва и Токио пытаются решить вопрос Курильских островов
в мире 20:19
Ответственный за отношения с РФ замглавы Госдепа покинул пост
в мире 19:50
Арестованный в Осло россиянин изменил показания
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top