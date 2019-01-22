США одобрили санкции ЕС по «делу Скрипалей»

https://news.ru/storage/news/2842e76be43ec77332745c57a6a11821/9806a214-16ce-4c1b-8c1b-3e19ecc5be9a_850.jpg Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты поддерживают решение Европейского союза о включении россиян в санкционные списки по «делу Скрипалей».

«Мы приветствуем введение ЕС первых санкций в рамках его нового режима введения ограничительных мер за химоружие и демонстрируем твердое единство в понимании того, что использование химического оружия недопустимо», — написал госсекретарь.

Ранее Европейский союз ввёл санкции против руководства ГРУ из-за отравления Скрипалей. Всего под санкции из-за химоружия попали девять человек и одна компания. Рестрикции предполагают запрет на поездки в ЕС и заморозку активов.

В посольстве России в Великобритании прокомментировали введение антироссийских санкций ЕС из-за инцидента в Солсбери. Российские дипломаты назвали это «блоковым решением», принятым не на основании фактов, а из соображений солидарности.

Как писал News.ru, британским журналистам стало известно о некой девочке-свидетельнице — 16-летней Эбигейл Маккорт, которая якобы первой обнаружила на скамейке экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Школьница, по её словам, решила, что у пары на скамейке случился сердечный приступ, и оказала им первую помощь — курс она прошла на уроках начальной военной подготовки.