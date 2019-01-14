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США хотят ослабить влияние России в Арктике

MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Военно-морские силы (ВМС) США ответят на «чрезмерные притязания» России и Китая в Арктике.

По словам министра ВМС Ричарда Спенсера, первой операцией США по обеспечению свободы судоходства в Арктике станет миссия по отправке военного корабля в регион.

Он подчеркнул, что похожее США неоднократно проводили в Южно-Китайском море в противовес Пекину.

По данным газеты Wall Street Journal, глобальное потепление в арктическом регионе дало возможность для открытия новых морских путей и более активного судоходства, что привело к обострению обстановки в торговой и военной сферах. Так, Китай уже объявил себя «околоарктической державой» и планирует создать «полярный Шелковый путь». Кроме того, Россия уже давно расширяла своё влияние в Арктике.

При этом по мнению российских экспертов, без поддержки Москвы американским ВМС придется действовать в Арктике на свой страх и риск.

США летом текущего года отправят в Арктику военные корабли для проверки их работы в высоких широтах. По словам главы ВМС США Ричарда Спенсера, Вашингтону стоит поискать там «исследования и спасательные операции», которыми Москва объясняет своё присутствие в Арктике. Позже Спенсер пояснил, что это был ироничный комментарий.

Ранее News.ru писал о том, что член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич посоветовал США задуматься о смысле российских визитов в Венесуэлу, а также подчеркнул, что защита северных границ России является надёжной.


#сша #россия #арктика
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