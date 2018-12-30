США передумали строить стену на границе с Мексикой

https://news.ru/storage/news/83523682a05475a3bb7607a2a2a339e5/489e816b-02b8-4707-80ad-39a0b67eabce_850.jpg Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа давно отказалась от идеи строительства бетонной стены на границе с Мексикой. Вместо неё возведут ограду на некоторых участках.

«Президент по-прежнему говорит „стена“, часто, честно говоря, он говорит „барьер“ или „ограждение“, в настоящее время он склоняется в отношении стальной решетки», — заявил руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли в интервью The Los Angeles Times.

Келли, как планируется, оставит свой пост в ближайшие дни.

29 декабря Трамп заявил, что граница США с Мексикой будет полностью закрыта в случае, если Республиканской партии не удастся договориться с Демократической партией по миграционным вопросам, писал News.ru.