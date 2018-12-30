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США передумали строить стену на границе с Мексикой

Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Администрация президента США Дональда Трампа давно отказалась от идеи строительства бетонной стены на границе с Мексикой. Вместо неё возведут ограду на некоторых участках.

«Президент по-прежнему говорит „стена“, часто, честно говоря, он говорит „барьер“ или „ограждение“, в настоящее время он склоняется в отношении стальной решетки», — заявил руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли в интервью The Los Angeles Times.

Келли, как планируется, оставит свой пост в ближайшие дни.

29 декабря Трамп заявил, что граница США с Мексикой будет полностью закрыта в случае, если Республиканской партии не удастся договориться с Демократической партией по миграционным вопросам, писал News.ru.


#сша #Трамп #граница
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