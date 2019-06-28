https://static.news.ru/photo/c9d2f130-36c6-4b8b-8cd3-8a6d519f2f01_1024.jpg Фото: wikimedia.org/Tech. Sgt. Ben Bloker, U.S. Air Force/CC0

США перебросили в Катар истребители F-22 в ответ на повышенную угрозу американским войскам в регионе со стороны Ирана.

По данным Associated Press , «почти дюжина» боевых самолётов усилит присутствие соединённых Штатов в стране.

При этом ранее Вашингтон уже направил в Катар четыре стратегических бомбардировщика B-52 и авианосец Abraham Lincoln для демонстрации силы.

В Ормузском проливе 13 июня на двух танкерах — норвежском Front Altair и японском Kokuka Courageous — произошли взрывы, в которых США обвинили Иран.

Как писал News.ru, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф прокомментировал возможное военное вторжение Соединённых Штатов на территорию Исламской Республики и рассказал о том, что это будет значить как для обеих держав, так и для всего ближневосточного региона в целом.