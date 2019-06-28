США перебросили в Катар истребители F-22 в ответ на повышенную угрозу американским войскам в регионе со стороны Ирана.
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При этом ранее Вашингтон уже направил в Катар четыре стратегических бомбардировщика B-52 и авианосец Abraham Lincoln для демонстрации силы.
В Ормузском проливе 13 июня на двух танкерах — норвежском Front Altair и японском Kokuka Courageous — произошли взрывы, в которых США обвинили Иран.
Как писал News.ru, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф прокомментировал возможное военное вторжение Соединённых Штатов на территорию Исламской Республики и рассказал о том, что это будет значить как для обеих держав, так и для всего ближневосточного региона в целом.