https://static.news.ru/photo/39881188-aa8c-11e9-8427-fa163e074e61_1024.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Исполняющий обязанности главы Пентагона Ричард Спенсер одобрил переброску военных и необходимых для этого ресурсов в Саудовскую Аравию. Вопрос был согласован с властями королевства.

В заявлении минобороны США также подчёркивается, что военный контингент на Аравийском полуострове разместится по приглашению короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда, сообщает РИА Новости .

Необходимость отправки военных в королевство в Пентагоне объясняют «дополнительным сдерживающим фактором», а также желанием защитить силы и интересы США в регионе.

Ранее News.ru сообщал, что чрезвычайно высокую цену заплатит Иран, если решится на военные авантюры против США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, американцы надеются, что иранцы не сделают ничего глупого. Если же они это сделают, то заплатят такую цену, которую никто никогда не платил, отметил Трамп.