США отправят военные корабли в Арктику

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Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли для проверки их работы в высоких широтах. Об этом сообщил глава ВМС США Ричард Спенсер.

Он также прокомментировал российскую активность в регионе. В Москве неоднократно подчеркивали, что деятельность российских кораблей осуществляется в исследовательских целях и для спасательных операций.

«Я думаю, нам тоже стоит поискать там исследования и спасательные операции», — сказал Спенсер в интервью USNI News.

Позже Спенсер пояснил, что это был ироничный комментарий, а цель США — проверка кораблей и обеспечение свободы судоходства.

Как ранее писал News.ru, военный корабль США остаётся в Чёрном море с вечера 6 января. В Пентагоне заявили о законности нахождения своего корабля в Чёрном море. США регулярно заходят в акваторию в соответствии с международным правом и намерены продолжать свою работу, сообщил представитель американских ВМС Джеффри Дорси. Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» следит за всеми манёврами эсминца.