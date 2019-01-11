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США отправят военные корабли в Арктику

USNavy/Twitter

в мире [ версия для печати ]

Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли для проверки их работы в высоких широтах. Об этом сообщил глава ВМС США Ричард Спенсер.

Он также прокомментировал российскую активность в регионе. В Москве неоднократно подчеркивали, что деятельность российских кораблей осуществляется в исследовательских целях и для спасательных операций.

«Я думаю, нам тоже стоит поискать там исследования и спасательные операции», — сказал Спенсер  в интервью USNI News.

Позже Спенсер пояснил, что это был ироничный комментарий, а цель США — проверка кораблей и обеспечение свободы судоходства.

Как ранее писал News.ru, военный корабль США остаётся в Чёрном море с вечера 6 января. В Пентагоне заявили о законности нахождения своего корабля в Чёрном море. США регулярно заходят в акваторию в соответствии с международным правом и намерены продолжать свою работу, сообщил представитель американских ВМС Джеффри Дорси. Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» следит за всеми  манёврами эсминца.


#сша #корабли #арктика #ВМССША
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