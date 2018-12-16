США отказались соблюдать правила соглашения по климату

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Власти США отказались выполнять условия Парижского соглашения, предусматривающего сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу. При этом Соединённые Штаты выразили готовность сотрудничать со странами-партнерами в области инноваций и технологий по защите окружающей среды.

«США не берут на себя никаких обязательств, в том числе и финансовых, в поддержку Парижского соглашения и не позволят использовать соглашения в области изменения климата в качестве средства для перераспределения богатств», - говорится в пресс-релизе Госдепартамента по итогам Всемирной конференции ООН, прошедшей в Польше.

Ведомство также подчеркнуло, что США не изменят свою позицию, если не появятся более благоприятные условия для американского народа, сообщает «Интерфакс».

Парижское соглашение по климату, достигнутое в декабре 2015 года, впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его одобрили 195 стран. Одним из положений документа является предоставление развитыми странами средств в специальный климатический фонд для помощи более бедным государствам в борьбе со стихийными бедствиями, а также для перехода на возобновляемые источники энергии.

Ранее News.ru писал о том, что на международной конференции в польском Катовице представители стран ООН приняли правила реализации Парижского климатического соглашения, которые определяют порядок и структуру отчётности, действия по мониторингу глобальной ситуации.