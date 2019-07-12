https://static.news.ru/photo/1e886770-a4c4-11e9-9e5e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bastiaan Slabbers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Государственный департамент США прокомментировал приглашение президента Украины Владимира Зеленского принять участие в переговорах в Минске совместно с президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

США не поддерживают идеи, предусматривающие изменение форматов международных переговоров по ситуации на Украине, — ответила представитель Госдепа.

По мнению представителя Госдепа, изменение формата переговоров никак не повлияет на ситуацию и не устранит препятствие в реализации минских соглашений. Она отметила, что Украина выполняет свои обязательства в рамках Минских соглашений «максимально возможным образом», но и России необходимо делать то же самое.

Как сообщал News.ru, 8 июля Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры в Минске при участии мировых лидеров. Видеообращение он опубликовал в социальной сети. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ сделал замечание Зеленскому, отметив, что когда речь идёт о серьёзных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным тет-а-тет. По его мнению, переговоры с Россией по урегулированию ситуации в Донбассе должны проходить в присутствии западных партнёров. Путин ответил, что готов рассмотреть вариант переговоровв «нормандском формате» в Минске, но только после проведения выборов в парламент.