USD  68.8865 EUR  78.5237
GOLD1,271 $   Brent53.81 $ Bitcoin3,782.87 $
МОСКВА-9°C15:14
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

США отказались от ответственности за мировые конфликты

Дональд Трамп SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты больше не могут быть «полицейским» в вопросах военных конфликтов во всём мире.

«Соединенные Штаты не могут оставаться мировым полицейским. Это нечестно, что бремя целиком лежит на нас. Мы разбросаны по всему миру. Мы находимся в странах, о которых большинство людей даже не слышало. Смешно, честное слово», — сказал американский лидер.

Он подчеркнул недовольство Вашингтона тем, что другие страны бесплатно используют США для своей защиты, пишет New Inform.

Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией нанёс визит в Ирак, о котором заранее не было объявлено. Американский лидер провёл встречу с военнослужащими.


самое читаемое
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества
спорт
Кабаева дала совет Медведевой


читайте также
в мире 05:48, 27 декабря 2018
The New York Times уличила Трампа в «откосе» от армии
в мире 23:12, 26 декабря 2018
Трамп: Ирак будет базой для военных действий в Сирии
в мире 22:45, 26 декабря 2018
Президент США нанёс необъявленный визит в Ирак
Лента новостей
экономика 15:08
ЮГК обеспечит интеграцию газовой инфраструктуры
спорт 15:07
Список кандидатов на пост главы РФС огласят в январе
общество 15:04
Херсонский суд продлил арест Вышинского до 27 января
в мире 15:03
Виновником поломки самолёта с Меркель оказалась Lufthansa
в мире 15:01
МИД ФРГ выступил за реформирование Совбеза ООН
Другие новости
в мире 15:03
Виновником поломки самолёта с Меркель оказалась Lufthansa
в мире 15:01
МИД ФРГ выступил за реформирование Совбеза ООН
в мире 14:27
Посольство ОАЭ в Сирии возобновляет работу
в мире 13:45
Украинский политолог попал в базу «Миротворца»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top