США отказались от ответственности за мировые конфликты

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты больше не могут быть «полицейским» в вопросах военных конфликтов во всём мире.

«Соединенные Штаты не могут оставаться мировым полицейским. Это нечестно, что бремя целиком лежит на нас. Мы разбросаны по всему миру. Мы находимся в странах, о которых большинство людей даже не слышало. Смешно, честное слово», — сказал американский лидер.

Он подчеркнул недовольство Вашингтона тем, что другие страны бесплатно используют США для своей защиты, пишет New Inform.

Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией нанёс визит в Ирак, о котором заранее не было объявлено. Американский лидер провёл встречу с военнослужащими.