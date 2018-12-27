США отказались от ответственности за мировые конфликты

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты больше не могут быть «полицейским» в вопросах военных конфликтов во всём мире.
«Соединенные Штаты не могут оставаться мировым полицейским. Это нечестно, что бремя целиком лежит на нас. Мы разбросаны по всему миру. Мы находимся в странах, о которых большинство людей даже не слышало. Смешно, честное слово», — сказал американский лидер.
Он подчеркнул недовольство Вашингтона тем, что другие страны бесплатно используют США для своей защиты, пишет New Inform.
Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией нанёс визит в Ирак, о котором заранее не было объявлено. Американский лидер провёл встречу с военнослужащими.