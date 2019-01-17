США опровергли принятие решения по ДРСМД

https://news.ru/storage/news/1bc66a9093e3f91166e3e12287ed98b7/5813755a-a8bf-4908-9755-653c05d2e7c1_850.jpg CHROMORANGE/J. Hauge/Global Look Press

Утверждения о том, что Соединённые Штаты уже приняли решение по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), не соответствуют действительности, заявила замгоссекретаря страны по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

«Мы дали России 60 дней, и часы продолжают тикать. У России до 2 февраля ещё есть шанс вернуться к исполнению договора», — сказала она в интервью «Коммерсанту».

Как писал News.ru, ранее Томпсон заявила, что в ходе встречи в Женеве объяснила замглавы российского МИДа Сергею Рябкову, каких конкретно действий Вашингтон ожидает от Москвы для соблюдения ДРСМД. По её словам, речь идёт об уничтожении ракеты, к которой у США есть претензии.