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США прекратили общение с ООН по правам человека

Здание Госдепа США AgnosticPreachersKid/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Здание Госдепа США

в мире [ версия для печати ]

Госдепартамент США прекратил отвечать на запросы и обращения ООН, касающиеся возможных случаев нарушения прав человека на территории страны. Администрация американского президента проигнорировала 13 официальных запросов от независимых экспертов по всему миру.

Ряд из тех, что были оставлены без ответа, касается ситуации с разделением семей мигрантов из Центральной Америки на границе с Мексикой.

Кроме того, с самого начала президентства Дональда Трампа Белый дом не продлил экспертам ООН приглашения для посещения территории государства. При отсутствии официального визита специалисты не могут опубликовать доклад о стране и представить его на СПЧ ООН.

Госдеп ситуацию комментировать отказался, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что протесты против равных прав женщин и мужчин парализовали юг Индии. Столкновения между демонстрантами и полицией продолжаются второй день, сотни человек были арестованы. Из-за беспорядков закрыты магазины и небольшие предприятия. Движение большинства автобусных маршрутов было приостановлено, и даже таксисты отказываются выезжать на заказы, поскольку боятся подвергнуться нападению.


#сша #НАРУШЕНИЯ #оон #правачеловека #сотрудничество
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