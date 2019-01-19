США обвинили в поддержке ИГ в Афганистане

https://news.ru/storage/news/04b97977bf4fca2d3f1a51eb18d8a7bd/5779030c-c7a6-4aef-8edd-5c45e94d7dc3_850.jpg Meghdad Madadi/GlobaL Look Press

Ахмад Реза Пурдастан

Почти семь тысяч боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) на территории Афганистана получают поддержку от властей США, Саудовской Аравии и ОАЭ, заявил глава Центра стратегических исследований армии Ирана бригадный генерал Ахмад Реза Пурдастан.

По его словам, американцы используют террористов в качестве рычага давления на Иран, Россию и Китай, передаёт агентство Fars News.

При этом военачальник отметил, что благодаря слаженной работе разведслужб страны иранским властям «точно известно» местонахождение членов ИГ.

Как писал News.ru ранее, Соединённые Штаты вновь требуют от Ирана прекратить запуски баллистических ракет. Американская сторона отмечает, что так Тегеран «демонстрирует нарушение резолюции Совета Безопасности ООН».