https://static.news.ru/photo/2cefa5a2-ad94-11e9-b720-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Frank Maypicture alliance/Global Look Press

Госдепартамент США обвинил Сирию и Россию в авиаударах по мирным жителям на юге провинции Идлиб.

Ранее западные СМИ опубликовали информацию со ссылкой на данные организации «Белые каски», согласно которой якобы в результате авиабомбардировки российскими силами рынка в Маарет-ан-Нумане погибли по меньшей мере 23 человека. В Минобороны РФ эти утверждения назвали фейком.

Эти авиаудары затронули гражданские дома и городской рынок, по сообщениям, унесли жизни более 35 невинных мужчин, женщин и детей и оставили после себя лишь руины, — приводит РИА Новости заявление Госдепартамента.

Официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус заявила, что такие авиаудары не прекращаются уже три месяца. По её словам, они вынудили покинуть свои дома как минимум 330 тысяч человек. Также она обвинила сирийских и российских военных в «преднамеренных ударах по гражданских объектам», в частности по больницам.

Как сообщал News.ru, в Минобороны заявили, что по соглашению с турецкой стороной российские сотрудники находятся в Идлибе для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Сухопутных войск РФ в Сирии «не было и нет», отметили в ведомстве.