США обвинили китайца в краже торговых секретов

https://news.ru/storage/news/4d00213a75aa1ecfd7db2b704a8aaeac/0c3797c1-a9fe-4313-b836-080dd05bed1b_850.jpg Сергей Киселев/АГН "Москва"

Правоохранительные органы США задержали гражданина Китая. Ему предъявлено обвинение в краже торговых секретов у своего работодателя — американской нефтяной компании.

«Хончжин Тан, как предполагается, украл торговые секреты, связанные с продукцией, стоимость которой составляет более $1 млрд, у американской нефтяной компании, которая является его работодателем», — цитирует ТАСС сообщение Минюста США.

Ранее замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино заявил, что задержание в Канаде финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу было законным.

«Канада, страна, придерживающаяся принципов верховенства закона, проводит справедливое, непредвзятое и прозрачное судебное разбирательство в отношении госпожи Мэн Ваньчжоу», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

При этом Палладино отметил, что Вашингтон выражает «глубокую обеспокоенность задержанием властями Китая двух граждан Канады» и призывает к их немедленному освобождению.

Как писал News.ru, в декабре власти Китая задержали предпринимателя Майкла Спейвора, который занимался организацией турпоездок в КНДР, и бывшего дипломата Майкла Коврига. Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что китайские правоохранители незаконно задержали их. Также сообщалось, что Верховный суд провинции Британская Колумбия в Канаде решил выпустить финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу под залог. Ее задержали 1 декабря в Ванкувере по запросу США из-за подозрения в нарушении торговых санкций против Ирана.