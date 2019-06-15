Йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах», пользуясь поддержкой Ирана, сбили беспилотник MQ-9 Reaper, принадлежавший Соединённым Штатам Америки, сообщил представитель Центрального командования ВС США.
В Белом доме полагают, что против его техники использовали ракету класса «земля-воздух» советского зенитно-ракетного комплекса «Куб», пишет
Ранее News.ru сообщал, что дроны хуситов атаковали два аэропорта в Саудовской Аравии. По предварительной информации, удары нанесены в ответ на силовую акцию ВВС аравийской коалиции против мирных поселений.