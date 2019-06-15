Фото: twitter.com/BabakTaghvaee

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили порадовать своих подписчиков и выложили в Сеть новую фотографию их новорождённого малыша Арчи Харрисона Маунтбаттена-Виндзора.

В официальном аккаунте герцогов Сассекских малыш держит за палец принца Гарри и серьёзно смотрит в камеру. С Днём отца! Это первый День отца герцога Сассекского, — говорится в подписи к...