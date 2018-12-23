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США внезапно объявили о выводе войск из Сирии из-за утечки

Мик Малвейни Cheriss May/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мик Малвейни

в мире [ версия для печати ]

Директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни объяснил, почему решение о выводе войск из Сирии выглядело поспешным. По его словам, информация о планах США на Ближнем Востоке попросту утекла из Минобороны.

При этом Малвейни отметил, что президент США Дональд Трамп стремился вернуть военных на родину в течение двух лет и его объявление не должно было стать неожиданным.

«Жаль, что всё стало известно таким образом, но опять же скоропалительным данное решение не назовёшь», — сказал Малвейни в эфире телеканала Fox News.

Ранее News.ru сообщал, что вывести американские войска из Сирии президента США Дональда Трампа убедил турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Причём ему для этого понадобился всего лишь один разговор по телефону, после которого глава Белого дома ошеломил свою администрацию и советников, озвучив решение, шедшее вразрез с ранее утверждённой стратегией антитеррористических действий.


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