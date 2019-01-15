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Сотрудника McDonald’s в США уволили за слово «ниггер»

Chris Urso/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Сотрудник американского ресторана McDonald’s был уволен за употребление «слова на букву "н"» во время ссоры с чернокожим покупателем. Инцидент произошёл в городе Спринг-Хилл в штате Флорида и попал на видео.

По данным издания The Washinghton Post, чернокожий клиент повёл себя неадекватно, когда пытался получить гамбургеры у окошка выдачи заказов. Он оскорблял сотрудников, произвёл попытку залезть в небольшое пространство между стеной и стеклом. Одна из сотрудниц ресторана вызвала полицию, но другой кассир попытался решить проблему диалогом — правда, как оказалось, выбрал не те слова. Молодой человек в нецензурной форме посоветовал чернокожему клиенту успокоиться и употребил в отношении него слово «ниггер» — уничижительное для цветных жителей Штатов.

Ссора попала на видео, которое снимал клиент забегаловки. После того как мужчина услышал «слово на букву "н"» в свой адрес, он разразился ругательствами и пообещал уволить всех сотрудников точки общепита. Ему частично удалось осуществить свою угрозу. По словам владельца заведения Хавьера Илиаса, юноша, употребивший оскорбительное для чернокожих выражение, действительно был уволен за то, что «не разделяет ценности компании». А вот скандальный клиент не поплатился за своё поведение, в полиции сообщили, что никаких обвинений ему не предъявили.

Ранее News.ru сообщал о другом инциденте в McDonald’s во Флориде — там клиент попытался избить кассира, когда не нашел на столе пластиковых соломинок для коктейля. Мужчина попал в тюрьму.


#сша #McDonalds #увольнение #чернокожие
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