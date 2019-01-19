USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,737.99 $
МОСКВА-5°C16:36
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

США не выживут в случае ракетной атаки

U.S. Navy

в мире [ версия для печати ]

Новая стратегия развития системы противоракетной обороны (ПРО), принятая в Соединённых Штатах, не позволит стране защититься от врагов в случае ядерной атаки. Дело в том, что власти вкладывают слишком мало средств в эту сферу: в десять раз меньше, чем на военную поддержку Афганистана.

По мнению обозревателя журнала Forbes Лорена Томпсона, США смогут победить только небольшую бесхитростную атаку такой страны, как Северная Корея.

При этом на отражение массированного ракетного удара КНР и РФ страна не способна. В материале отмечается, что американские военные уверены в невозможности подобной ситуации «из-за гарантированного и неприемлемого ответного удара со стороны Штатов».

Ранее глава Северного командования США Говард Томпсон заявил, что Россия и Китай значительно опередили американцев в разработке гиперзвукового оружия. По его словам, имеющееся в распоряжении этих государств вооружение позволяет им достичь «эффекта четвёртого измерения», писал News.ru.


#сша #оружие
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг


читайте также
в мире 20:39, 17 января 2019
США: Москва разрабатывает новое поколение ракет
в мире 19:48, 17 января 2019
США обеспокоены ракетами «стран-изгоев»
Генерал в отставке признал беспомощность Штатов
оружие 19:18, 11 января 2019
В США испугались российского оружия «четвёртого измерения»
Генерал в отставке признал беспомощность Штатов
Лента новостей
общество 16:32
РПЦ: Филарет может стать даже патриархом всея Галактики
общество 16:31
Кадыров назвал Хирурга настоящим патриотом Отечества
спорт 16:29
Российские саночники выиграли домашний этап КМ
спорт 16:21
Биатлонистка Сливко завоевала золото в спринте
общество 16:21
РПЦ: россияне не смоют свои грехи в крещенской проруби
Другие новости
в мире 16:11
США обвинили в поддержке ИГ в Афганистане
в мире 15:57
Главу МВД Украины Арсена Авакова заподозрили во лжи
в мире 15:47
Филарет вновь объявил себя патриархом всея Руси
в мире 15:37
Меркель будет бороться за упорядоченный Brexit
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top