США не выживут в случае ракетной атаки

https://news.ru/storage/news/7d573ca23d1c16ca232a0b07eed95aa7/17ed9aa8-e929-47ae-98c5-ce2ddeb45539_850.jpg U.S. Navy

Новая стратегия развития системы противоракетной обороны (ПРО), принятая в Соединённых Штатах, не позволит стране защититься от врагов в случае ядерной атаки. Дело в том, что власти вкладывают слишком мало средств в эту сферу: в десять раз меньше, чем на военную поддержку Афганистана.

По мнению обозревателя журнала Forbes Лорена Томпсона, США смогут победить только небольшую бесхитростную атаку такой страны, как Северная Корея.

При этом на отражение массированного ракетного удара КНР и РФ страна не способна. В материале отмечается, что американские военные уверены в невозможности подобной ситуации «из-за гарантированного и неприемлемого ответного удара со стороны Штатов».

Ранее глава Северного командования США Говард Томпсон заявил, что Россия и Китай значительно опередили американцев в разработке гиперзвукового оружия. По его словам, имеющееся в распоряжении этих государств вооружение позволяет им достичь «эффекта четвёртого измерения», писал News.ru.