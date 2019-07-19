https://static.news.ru/photo/01186564-aab4-11e9-8a81-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри объяснил, почему американцы не намерены предоставлять продовольствие беженцам в лагере Эр-Рукбан. Он находится в подконтрольном США районе на юге Сирии, однако оказание помощи людям будет выглядеть так, будто американские войска не собираются покидать страну.

Такое мнение дипломат высказал в ходе выступления на ежегодном форуме по безопасности в Аспене (штат Колорадо), сообщает ТАСС .

Если бы им оказали содействие в перевозке, они бы вернулись. Но мы не позволим, чтобы их голодом вынудили сделать это, — заявил Джеффри.

По его словам, американцы стараются заставить правительство Сирии оказывать помощь беженцам. С этой целью Белый дом оказывает давление на Москву.

Ранее News.ru сообщал, что США рассматривают Германию в качестве одного из важнейших игроков, кому можно было бы доверить северо-восток Сирии. Это следует из интервью специального представителя США по Сирии Джеймса Джеффри германскому изданию Welt am Sonntag. В разговоре с журналистами американский дипломат призвал власти ФРГ отправить наземные войска для того, чтобы сменить американцев.