https://static.news.ru/photo/5f20b9f8-a8da-11e9-86b4-fa163e074e61_1024.jpg Экс-президент Украины Пётр Порошенко Фото: Snitovsky Oleh/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер не поддержал намерение Зеленского осуществить политическую люстрацию. Волкер считает, что Украина не должна ид и по пути политической мести.

Так дипломат оценил внесённый Зеленским в раду законопроект, согласно которому Пётр Порошенко и его окружение вполне попадают под люстрацию. Волкер отметил, что в 2012 году по этому пути пошла Грузия — и ничем хорошим это не кончилось, пишет РИА Новости.

Мне не нравится, если Украина пойдет по этому пути, я хотел бы, чтобы Украина думала наперёд, — отметил американец.

Спецпредставитель считает главным в обществе — справедливость и прозрачность.

Ранее News.ru сообщал, что депутат Верховной рады Украины Григорий Шверк, являющийся представителем фракции «Блок Петра Порошенко», предложил распространить действие закона о люстрации на президента страны Владимира Зеленского и чиновников, которые будут занимать должности до 2024 года. Документ зарегистрирован на официальном сайте парламента.