Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер не поддержал намерение Зеленского осуществить политическую люстрацию. Волкер считает, что Украина не должна ид и по пути политической мести.
Так дипломат оценил внесённый Зеленским в раду законопроект, согласно которому Пётр Порошенко и его окружение вполне попадают под люстрацию. Волкер отметил, что в 2012 году по этому пути пошла Грузия — и ничем хорошим это не кончилось,
Мне не нравится, если Украина пойдет по этому пути, я хотел бы, чтобы Украина думала наперёд, — отметил американец.
Спецпредставитель считает главным в обществе — справедливость и прозрачность.
Ранее News.ru сообщал, что депутат Верховной рады Украины Григорий Шверк, являющийся представителем фракции «Блок Петра Порошенко», предложил распространить действие закона о люстрации на президента страны Владимира Зеленского и чиновников, которые будут занимать должности до 2024 года. Документ зарегистрирован на официальном сайте парламента.