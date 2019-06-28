https://static.news.ru/photo/943262f4-9b51-11e9-9ffb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andreas Landwehr/dpa/Global Look Press

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу сообщил, что США не снимают полностью санкции с китайской компании Huawei. При этом из заявления президента Дональда Трампа по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Японии следовало обратное.

Это не является всеобщей амнистией Huawei. Министерство торговли США временно предоставит ряд дополнительных лицензий на поставку товаров самого общего назначения. Например, некоторые производители микропроцессоров в США продают продукцию категории, которая без ограничений доступна в других странах, — пояснил Кудлоу в эфире телеканала Fox News.

В мае президент США заявил об угрозе иностранного шпионажа информационным технологиям США. 15-го числа он подписал указ, в котором министру торговли поручено запрещать сделки, создающие неприемлемый риск для национальной безопасности Соединённых Штатов.

Конкретные страны и компании в документе не упоминались, однако было понятно, что он направлен прежде всего против китайских компаний Huawei и ZTE. Именно их американский Минпромторг и внёс в чёрный список.

Введённые ограничения Вашингтона китайские производители назвали «неприемлемыми». В заявлении Huawei говорилось о том, что из-за ограничений американским производителям придётся использовать «низкокачественные и более дорогие альтернативы». Кроме того, в компании сообщили, что из-за этого решения США «будут отставать в развёртывании сети 5G», писал News.ru.