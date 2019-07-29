https://static.news.ru/photo/d109db3a-b249-11e9-97a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/News.ru

США пока не озвучивают сроки введения санкций против Турции из-за покупки российских С-400. Представители Госдепа объясняют это «приверженностью стратегическим отношениям» со страной.

Ведомство ссылается на ситуацию с Китаем, где санкции были введены через несколько месяцев поле получения азиатской страной С-400.

Мы не комментируем внутренние обсуждения до принятия решения, — приводит мнение представителя Госдепа РИА Новости.

Ранее News.ru сообщал, что второй этап поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию начнётся в ближайшие месяцы. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.