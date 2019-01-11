США не намерены прекращать выдачу виз из-за шатдауна

https://news.ru/storage/news/f4bd1458b64c5160a874f5384af82989/30fc9ce9-e49b-4fa2-9b05-422ab6d36c84_850.jpg Michael Candelori/Global Look Press

Американские дипмиссии продолжают выдавать визы, несмотря на частичную приостановку работы правительства США и отсутствие финансирования ряда министерств. Так называемый шатдаун продолжается уже 20 дней.

«Запланированные паспортные и визовые услуги в посольствах и консульствах США за рубежом продолжатся во время приостановки финансирования в той мере, в которой позволяет ситуация», — приводит ТАСС слова представителя посольства США в Москве.

Работа администрации США частично приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Из-за этого сотни тысяч госслужащих не получили зарплату 11 января. Потери американской экономики в результате шатдауна могут составлять до $1,2 млрд в неделю, писал News.ru.