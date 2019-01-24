США намерены лишить источника доходов правительство Мадуро

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Николас Мадуро (в центре)

Власти США сконцентрированы на отсоединении правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро от источника доходов. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Мы сегодня концентрируем внимание на отсоединении нелегитимного режима Мадуро от источника его доходов», — рассказал Болтон.

Помощник президента США подчеркнул, что эти доходы должны быть направлены новому «законному» правительству, которое возглавил оппозиционный лидер Хуан Гуайдо.

«Мы ведем переговоры с коллегами в Европе и других регионах, чтобы продемонстрировать широкую политическую поддержку президенту переходного периода» — заявил помощник президента США.

Он также отметил, что администрация США хочет любыми способами укрепить новое законное представительное правительство.

23 января лидер национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Помимо США, его полномочия признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Франция. Соединённые Штаты намерены предоставить правительству Венесуэлы во главе с Гуайдо гуманитарную помощь на сумму более $20 млн.

Как писал News.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он был шокирован решением главы Белого дома Дональда Трампа признать лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом.