США намерены избавиться от присутствия иранских сил в Сирии

https://news.ru/storage/news/4ebee134b812656d24249ee3b1013d78/7da89935-3c08-4bbd-8a09-9618672f0205_850.jpg Majid Asgaripour/Xinhua/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты намерены избавиться от присутствия иранских сил в Сирии, а вывод американских войск не изменит способность страны проводить необходимые военные действия в этом регионе.

«Тот факт, что пара тысяч служащих в униформе покинут Сирию, является тактическим изменением. Это существенно не меняет нашу способность продолжать выполнять военные действия, которые нам необходимы», — сказал Помпео в ходе общения с журналистами в Абу-Даби.

Он подчеркнул, что цель США — полностью избавиться от присутствия иранских сил в Сирии.

Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над ИГ (запрещено в России). А полковник американских сухопутных войск Шон Райан сообщил о начале процедуры по выведению американских войск из Сирии.

Как ранее писал News.ru, Майк Помпео заявил, что Вашингтон продолжит координировать усилия для уничтожения террористической группировки «Исламское государство» (запрещено в России). Он также обсудил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Сириии и вывод американских войск из этой страны.