США ввели санкции против командующих полицейским спецназом и военной контрразведкой Венесуэлы. Вашингтон заявил об их причастности к нарушениям прав человека.
Такие утверждения, в частности, содержатся в распространённом заявлении госсекретаря Майкла Помпео, передаёт
В документе уточняется, что ограничительные меры применены в отношении командующего специальными силами полиции Рафаэля Энрике Бастардо Мендосы и командующего военной контрразведкой Ивана Рафаэля Эрнандеса Далы «за их причастность к серьёзным нарушениям прав человека».
Ранее News.ru писал, что администрация президента США рассматривает введение блокады или карантина против Венесуэлы. Об этом сообщил сам глава Белого дома Дональд Трамп.