https://static.news.ru/photo/dcd7b61e-b535-11e9-9a5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Camacho/Global Look Press

США ввели санкции против командующих полицейским спецназом и военной контрразведкой Венесуэлы. Вашингтон заявил об их причастности к нарушениям прав человека.

Такие утверждения, в частности, содержатся в распространённом заявлении госсекретаря Майкла Помпео, передаёт ТАСС .

В документе уточняется, что ограничительные меры применены в отношении командующего специальными силами полиции Рафаэля Энрике Бастардо Мендосы и командующего военной контрразведкой Ивана Рафаэля Эрнандеса Далы «за их причастность к серьёзным нарушениям прав человека».

Ранее News.ru писал, что администрация президента США рассматривает введение блокады или карантина против Венесуэлы. Об этом сообщил сам глава Белого дома Дональд Трамп.