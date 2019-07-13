https://static.news.ru/photo/88a0c624-f7e6-4924-89cc-81b8a54edcd7_1024.jpg С-400 Фото: Екатерина Смола/mil.ru

Соединённые Штаты готовы объявить о введении ограничительных мер в отношении Турции в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в конце следующей недели.

По словам источника агентства Bloomberg , пакет санкций против Анкары уже определён.

При этом администрация президента США приняла решение повременить с объявлением о санкциях, так как в понедельник, 15 июля, состоится годовщина попытки госпереворота в Турции.

Ранее News.ru писал о том, что глава Минобороны Турции Хулуси Акар объяснил своему американскому коллеге Марку Эсперу поставку Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400. По его словам, эта покупка необходима, поскольку «Турция по-прежнему находится под серьёзной воздушной угрозой». При этом Акар отметил, что Анкара по-прежнему рассматривает предложение Вашингтона о покупке американских комплексов ПВО Patriot взамен российского комплекса.