Соединённые Штаты готовы объявить о введении ограничительных мер в отношении Турции в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в конце следующей недели.
По словам источника агентства
При этом администрация президента США приняла решение повременить с объявлением о санкциях, так как в понедельник, 15 июля, состоится годовщина попытки госпереворота в Турции.
Ранее News.ru писал о том, что глава Минобороны Турции Хулуси Акар объяснил своему американскому коллеге Марку Эсперу поставку Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400. По его словам, эта покупка необходима, поскольку «Турция по-прежнему находится под серьёзной воздушной угрозой». При этом Акар отметил, что Анкара по-прежнему рассматривает предложение Вашингтона о покупке американских комплексов ПВО Patriot взамен российского комплекса.