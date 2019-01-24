США на грани военного вмешательства в Венесуэлу

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В Белом доме рассматривают все варианты ответа Мадуро

Поводы для прямого вмешательства США в дела Венесуэлы увеличиваются. Власти латиноамериканского государства, которых Вашингтон признал нелегитимными, объявили о том, что американские дипломаты — персоны нон-грата. В Вашингтоне считают, что у венесуэльского правительства нет полномочий, чтобы разрывать дипломатические отношения. Теперь законным президентом в Белом доме считают лидера оппозиции — Хуана Гуайдо.

США намерены продолжить политику давления в экономической и политической сфере на Венесуэлу, заявил в интервью телеканалу Fox News вице-президент Майкл Пенс. По его словам, Вашингтон добивается того, чтобы в латиноамериканской стране воцарились свобода, демократия и появилась возможность проводить честные выборы. Дело в том, что США и ряд других государств убеждены, что последние выборы президента, в результате которых Мадуро вступил в новый шестилетний период правления, были фиктивными. Если вопрос с президентом страны остается в подвешенном состоянии, то, согласно Конституции Венесуэлы, пост главы государства должен быть отдан спикеру законодательного органа страны до созыва новых выборов. Этим человеком в настоящее время является Гуайдо.

«Настоящую работу нам только предстоит проделать, и США продолжат в полной мере оказывать экономическое и политическое давление до тех пор, пока людям Венесуэлы не вернут свободу, демократию и честные выборы», — заявил Пенс.

Накануне Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. В этой роли политика уже признали Соединённые Штаты, Канада, Аргентина, Бразилия, Гватемала, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Парагвай, Перу, Чили и Эквадор. К ним подключилась Организация американских государств. Президент Николас Мадуро, в свою очередь, назвал действия спикера местного парламента попыткой государственного переворота, которая предпринята Вашингтоном, и объявил о разрыве дипотношений с США - американские дипломаты должны покинуть республику до субботы. Во многих городах Венесуэлы проходят манифестации, которые, как и всегда, переросли в столкновения с полицией и Национальной гвардией.

Boris Vergara/Global Look Press Хуан Гуайдо

Вопрос с тем, поддерживает ли Мадуро армия, пока должен вселять оптимизм в сторонников президента республики. Министр обороны Владимир Падрино заявил, что «солдаты своего отечества» не принимают самопровозглашённого президента и уверил, что вооруженные силы будут «защищать конституцию» страны. То, потребуется ли Венесуэле защита, пока вызывает споры среди аналитиков, однако в разговоре с изданием Wall Street Journal высокопоставленный представитель администрации президента Дональда Трампа заявил, что Белый дом предпримет решительные действия в том случае, если правительство Мадуро применит силовые меры против Гуайдо или других членов парламента. Рассматриваются «все варианты» ответа, включая применение силы против Мадуро, уточнил источник WSJ. Как отмечает само издание, если правительство Венесуэлы задержит Гуайдо, это вынудит Вашингтон (с учетом его риторики) реагировать жестко. Если говорить об экономических мерах, то, по словам представителей Белого дома, теперь США будут признавать законными нефтяные сделки исключительно с командой Гуайдо.

«Это повлечет за собой целый ряд последствий для ежедневного взаимодействия между Венесуэлой и США», — говорят в администрации Трампа.

При этом решение об обращении за помощью к России остается за Мадуро. Об этом заявил ТАСС посол Венесуэлы Карлос Рафаэль Фариа Тортоса. Россия, как известно, имеет свои интересы в латиноамериканской стране. Это не нравится Вашингтону. В интервью Fox News Пенс отметил, что Москва ведёт с правительством Мадуро долговую дипломатию.

«Мы наблюдали за тем, как Россия, Китай и Куба ведут с Венесуэлой то, что мы называем долговой дипломатией, — отметил вице-президент, отвечая на вопрос телеведущей. — А от временного правительства мы будем требовать соблюдать конституцию и следовать букве закона. Многие из этих договоренностей проводились в одностороннем порядке режимом Мадуро и никогда не были одобрены Национальной ассамблеей и через законодательный процесс, чего требует конституция».

Тем не менее, сейчас Белый дом видит новый этап взаимоотношений с Венесуэлой, отметил Пенс.