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США могут сохранить военное присутствие в Сирии

US Army/Digital/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Белый дом может оставить в Сирии военных специалистов даже после принятого решения покинуть регион. Вашингтон, скорее всего, сохранит часть группировки войск на юге САР.

Соединённые Штаты не определились и с самим сроком эвакуации армейских подразделений с территории республики, сообщает NBC. По предварительной информации, некоторое количество отрядов и единиц техники перебросят в Ирак.

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон намерен провести переговоры с Израилем и договориться о продолжении сотрудничества двух стран на базе Ат-Танфа, что находится на юге Сирии. Объект имеет стратегически важное местоположение и помогает сдерживать влияние Ирана. Дипломат хочет узнать мнения Иерусалима и Иордании по этому поводу.

Ранее News.ru сообщал о том, что Вашингтон попросил Турцию отказаться от приобретения российских С-400 и купить у Штатов системы Patriot. НАТО предупредила республику о том, что комплекс «Триумф» нельзя включить в систему ПРО и ПВО альянса.


#сша #сирия
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