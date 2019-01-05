США могут сохранить военное присутствие в Сирии

https://news.ru/storage/news/b71bf5b862a2c4645343e63ef74d7eb8/50faa7c8-ca42-4f5e-b662-4aae5c31d57a_850.jpg US Army/Digital/Global Look Press

Белый дом может оставить в Сирии военных специалистов даже после принятого решения покинуть регион. Вашингтон, скорее всего, сохранит часть группировки войск на юге САР.

Соединённые Штаты не определились и с самим сроком эвакуации армейских подразделений с территории республики, сообщает NBC. По предварительной информации, некоторое количество отрядов и единиц техники перебросят в Ирак.

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон намерен провести переговоры с Израилем и договориться о продолжении сотрудничества двух стран на базе Ат-Танфа, что находится на юге Сирии. Объект имеет стратегически важное местоположение и помогает сдерживать влияние Ирана. Дипломат хочет узнать мнения Иерусалима и Иордании по этому поводу.

Ранее News.ru сообщал о том, что Вашингтон попросил Турцию отказаться от приобретения российских С-400 и купить у Штатов системы Patriot. НАТО предупредила республику о том, что комплекс «Триумф» нельзя включить в систему ПРО и ПВО альянса.