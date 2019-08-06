https://static.news.ru/photo/4a085e16-b859-11e9-8df1-fa163e074e61_660.jpg Джон Болтон Фото: Alex Edelman/CNP/AdMedia/Global Look Press

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон может ввести санкции против иностранцев, поддерживающих режим лидера Николаса Мадуро в Венесуэле. Американский глава Дональд Трамп уже подписал указ о блокировке активов властей Боливарианской Республики в юрисдикции Штатов.

Что важно, исполнительный указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимся под санкциями, включая власти Венесуэлы, — сказал Болтон, выступая на конференции по Венесуэле в Лиме.